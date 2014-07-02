Προσάρτημα υδραμμοβολής

Kärcher Προσάρτημα υδραμμοβολής (χωρίς ακροφύσιο)

Προσάρτημα υδραμμοβολής (χωρίς ακροφύσιο)

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Kärcher Πακέτο ακροφυσίων για υδραμμοβολή

Πακέτο ακροφυσίων για υδραμμοβολή

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Kärcher Ακροφύσιο καρβιδίου του βορίου

Ακροφύσιο καρβιδίου του βορίου

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