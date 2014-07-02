Ράβδος αναρρόφησης και λαστιχένια μάκτρα.

Kärcher Σύστημα αναρρόφησης πλήρες

Σύστημα αναρρόφησης πλήρες

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Kärcher Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης

Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης

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Kärcher Αξεσουάρ για ελαστικά μάκτρα

Αξεσουάρ για ελαστικά μάκτρα

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