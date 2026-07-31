Adattatore auto

Non rimanere mai a corto di energia in movimento: con l'adattatore per auto, l'idropulitrice mobile OC3 può essere comodamente alimentata tramite la batteria dell'auto.

L'adattatore per auto Kärcher può essere facilmente collegato all'accendisigari dell'auto e alla presa di ricarica del Mobile Outdoor Cleaner OC3. L'idropulitrice mobile può quindi essere alimentata (non caricata) tramite la batteria dell'auto, ad esempio quando la batteria è scarica. Per una pulizia continua in movimento.

Caratteristiche e vantaggi
Con connessione per accendisigari standard dell'auto
  • Per un comodo collegamento in auto
  • Può essere collegato alla presa di ricarica dell'idropulitrice mobile OC3
Alimentazione ideale per quando si è in giro
  • Energia sempre sufficiente, indipendentemente dal tempo di funzionamento della batteria.
  • Per una mobilità completa.
Grande raggio d'azione
  • 2 metri di lunghezza.
  • L'idropulitrice mobile OC3 può essere posizionata comodamente accanto all'auto.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 150 x 38 x 54
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
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