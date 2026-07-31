Adattatore auto
Non rimanere mai a corto di energia in movimento: con l'adattatore per auto, l'idropulitrice mobile OC3 può essere comodamente alimentata tramite la batteria dell'auto.
L'adattatore per auto Kärcher può essere facilmente collegato all'accendisigari dell'auto e alla presa di ricarica del Mobile Outdoor Cleaner OC3. L'idropulitrice mobile può quindi essere alimentata (non caricata) tramite la batteria dell'auto, ad esempio quando la batteria è scarica. Per una pulizia continua in movimento.
Caratteristiche e vantaggi
Con connessione per accendisigari standard dell'auto
- Per un comodo collegamento in auto
- Può essere collegato alla presa di ricarica dell'idropulitrice mobile OC3
Alimentazione ideale per quando si è in giro
- Energia sempre sufficiente, indipendentemente dal tempo di funzionamento della batteria.
- Per una mobilità completa.
Grande raggio d'azione
- 2 metri di lunghezza.
- L'idropulitrice mobile OC3 può essere posizionata comodamente accanto all'auto.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|150 x 38 x 54
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
RICAMBI Adattatore auto
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.