Adventure Box
Con gli accessori contenuti nell'Adventure Box le attrezzature per esterni possono essere pulite senza sforzo e ovunque ti trovi. Ideale per chi è sempre in viaggio.
L'Adventure Boxe è perfetta per chi è sempre in viaggio. La spazzola universale, che può essere collegata alla pistola a spruzzo, scioglie lo sporco ostinato in modo delicato. Con il tubo di aspirazione è possibile utilizzare anche fonti d'acqua alternative come pozzi o cisterne. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
Scatola degli accessori
Spazzola universale
Tubo d'aspirazione
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Vano accessori
- Spazzola universale
- Tubo di aspirazione acqua da fonti alternative
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Stivali e scarponcini
- Passeggini
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Biciclette