Adventure Box

Con gli accessori contenuti nell'Adventure Box le attrezzature per esterni possono essere pulite senza sforzo e ovunque ti trovi. Ideale per chi è sempre in viaggio.

L'Adventure Boxe è perfetta per chi è sempre in viaggio. La spazzola universale, che può essere collegata alla pistola a spruzzo, scioglie lo sporco ostinato in modo delicato. Con il tubo di aspirazione è possibile utilizzare anche fonti d'acqua alternative come pozzi o cisterne. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.

Caratteristiche e vantaggi
Scatola degli accessori
Spazzola universale
Tubo d'aspirazione
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Vano accessori
  • Spazzola universale
  • Tubo di aspirazione acqua da fonti alternative
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Stivali e scarponcini
  • Passeggini
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Biciclette