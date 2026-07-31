L'Adventure Boxe è perfetta per chi è sempre in viaggio. La spazzola universale, che può essere collegata alla pistola a spruzzo, scioglie lo sporco ostinato in modo delicato. Con il tubo di aspirazione è possibile utilizzare anche fonti d'acqua alternative come pozzi o cisterne. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.