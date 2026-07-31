Bike Box
Con gli accessori contenuti nella Bike Box puoi pulire le biciclette e le attrezzature per biciclette in modo delicato e completo. Ideale per chi viaggia su due ruote.
Con gli accessori contenuti nella Bike Box puoi pulire le biciclette e le attrezzature per biciclette in modo delicato e completo. La spazzola universale con setole morbide può essere attaccata alla pistola per rimuover lo sporco ostinato. Il detergente elimina in modo efficace lo sporco, proteggendo i componenti delicati. Con il panno in microfibra di alta qualità gli oggetti puliti possono essere asciugati prima di essere riposti. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
Scatola degli accessori
Spazzola universale
Detergente per biciclette
Panno in microfibra di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Vano accessori
- Spazzola universale
- Panno in microfibra
- Kit per bici
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Stivali e scarponcini
- Passeggini