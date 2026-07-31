Con gli accessori contenuti nella Bike Box puoi pulire le biciclette e le attrezzature per biciclette in modo delicato e completo. La spazzola universale con setole morbide può essere attaccata alla pistola per rimuover lo sporco ostinato. Il detergente elimina in modo efficace lo sporco, proteggendo i componenti delicati. Con il panno in microfibra di alta qualità gli oggetti puliti possono essere asciugati prima di essere riposti. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.