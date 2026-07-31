Bike Box

Con gli accessori contenuti nella Bike Box puoi pulire le biciclette e le attrezzature per biciclette in modo delicato e completo. Ideale per chi viaggia su due ruote.

Con gli accessori contenuti nella Bike Box puoi pulire le biciclette e le attrezzature per biciclette in modo delicato e completo. La spazzola universale con setole morbide può essere attaccata alla pistola per rimuover lo sporco ostinato. Il detergente elimina in modo efficace lo sporco, proteggendo i componenti delicati. Con il panno in microfibra di alta qualità gli oggetti puliti possono essere asciugati prima di essere riposti. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.

Caratteristiche e vantaggi
Scatola degli accessori
Spazzola universale
Detergente per biciclette
Panno in microfibra di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 80% poliestere, 20% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 1,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Vano accessori
  • Spazzola universale
  • Panno in microfibra
  • Kit per bici
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Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Stivali e scarponcini
  • Passeggini