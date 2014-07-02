Ugello aspirante ad aria Ideale per tappeti a pelo alto e per raccogliere peli di animali, ad es. da cani e gatti, ecc. L'ugello turbo è azionato dall'aria dall'aspirapolvere. Il potere pulente è notevolmente migliorato dall'azione della spazzola rotante. La sporcizia che si trova in profondità nelle fibre viene ruotata e rimossa in modo efficiente. Per una pulizia intensiva, accurata e igienica. Adatto per aspirapolvere VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 e DS 5600