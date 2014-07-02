Bocchetta Turbo .
Spazzolatura vigorosa grazie alla trasmissione per mezzo della turbina. Senza commutazione, utilizzabile su tutte le superfici dure e tessili.
Ugello aspirante ad aria Ideale per tappeti a pelo alto e per raccogliere peli di animali, ad es. da cani e gatti, ecc. L'ugello turbo è azionato dall'aria dall'aspirapolvere. Il potere pulente è notevolmente migliorato dall'azione della spazzola rotante. La sporcizia che si trova in profondità nelle fibre viene ruotata e rimossa in modo efficiente. Per una pulizia intensiva, accurata e igienica. Adatto per aspirapolvere VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 e DS 5600
Caratteristiche e vantaggi
Spazzole azionate ad aria
- La spazzola aspira lo sporco che si è depositato in profondità nel tappeto
- Trattiene il pelo di animale
- Aspira lo sporco anche dai tappeti a pelo lungo
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|0,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|280 x 250 x 92
Aree di applicazione
- Tappeti
- Moquette