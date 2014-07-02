Bocchetta Turbo .

Spazzolatura vigorosa grazie alla trasmissione per mezzo della turbina. Senza commutazione, utilizzabile su tutte le superfici dure e tessili.

Ugello aspirante ad aria Ideale per tappeti a pelo alto e per raccogliere peli di animali, ad es. da cani e gatti, ecc. L'ugello turbo è azionato dall'aria dall'aspirapolvere. Il potere pulente è notevolmente migliorato dall'azione della spazzola rotante. La sporcizia che si trova in profondità nelle fibre viene ruotata e rimossa in modo efficiente. Per una pulizia intensiva, accurata e igienica. Adatto per aspirapolvere VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 e DS 5600

Caratteristiche e vantaggi
Spazzole azionate ad aria
  • La spazzola aspira lo sporco che si è depositato in profondità nel tappeto
  • Trattiene il pelo di animale
  • Aspira lo sporco anche dai tappeti a pelo lungo
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 0,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 280 x 250 x 92
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Tappeti
  • Moquette