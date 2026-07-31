Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori

Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.

Grazie al suo design ergonomico, la curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi sta comodamente in mano durante l'aspirazione. È adatto per l'uso con tubi di aspirazione con attacco Clip 2.0, generalmente compatibili con gli aspirapolvere prodotti dal 2017 in poi. L'estremità dell'accessorio dispone anche di un collegamento a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Materiale Plastica
Collegamento all'estremità accessoria Cono
Collegamento al tubo di aspirazione¹⁾ Clip 2.0
Colore antracite
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 180 x 60 x 60
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