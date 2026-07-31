Grazie al suo design ergonomico, la curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi sta comodamente in mano durante l'aspirazione. È adatto per l'uso con tubi di aspirazione con attacco Clip 2.0, generalmente compatibili con gli aspirapolvere prodotti dal 2017 in poi. L'estremità dell'accessorio dispone anche di un collegamento a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.