Detergente per vetri concentrato RM 500 per aspiragocce WV1, WV2, WV5, WV6, 500ml
Per una pulizia di vetri e specchi senza striature o aloni. Rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto ed impronte.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Prodotto
- Non lascia striature
- Molto delicato sulla carrozzeria
- Aroma fresco e piacevole
- Buone propietà
- Si può anche usare manualmente
- Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
- Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Finestre a reticolo
- Specchi
- Tavoli in vetro
- Cabine doccia in vetro