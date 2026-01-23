Detergente per vetri concentrato RM 500 per aspiragocce WV1, WV2, WV5, WV6, 500ml

Per una pulizia di vetri e specchi senza striature o aloni. Rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto ed impronte.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Prodotto
  • Non lascia striature
  • Molto delicato sulla carrozzeria
  • Aroma fresco e piacevole
  • Buone propietà
  • Si può anche usare manualmente
  • Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
  • Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H319 Provoca grave irritazione oculare.
  • P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Finestre a reticolo
  • Specchi
  • Tavoli in vetro
  • Cabine doccia in vetro