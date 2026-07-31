Il bucato senza pieghe può essere così semplice: con la sua comoda suola leggera con rivestimento in ceramica, il ferro da stiro a pressione EasyFinish di alta qualità scivola facilmente sul materiale. Allo stesso tempo, la pressione del vapore rimane costantemente elevata, il che significa che la stiratura può essere eseguita fino al 50% più velocemente. Ma non solo la pressione fa risparmiare tempo: grazie all'impostazione della temperatura fissata in modo ottimale per tutti i materiali, non sono più necessari sia la fastidiosa regolazione manuale della temperatura sia il fastidioso pre-smistamento della biancheria. Inoltre, questo ferro compatto colpisce per il suo funzionamento particolarmente semplice e il design elegante e nero.