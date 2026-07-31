Ferro da stiro per pulitori a vapore
Ferro da stiro a vapore EasyFinish per una stiratura senza sforzo. Impostazione ottimale della temperatura fissa e suola leggera con rivestimento ceramico. In un attraente design nero.
Il bucato senza pieghe può essere così semplice: con la sua comoda suola leggera con rivestimento in ceramica, il ferro da stiro a pressione EasyFinish di alta qualità scivola facilmente sul materiale. Allo stesso tempo, la pressione del vapore rimane costantemente elevata, il che significa che la stiratura può essere eseguita fino al 50% più velocemente. Ma non solo la pressione fa risparmiare tempo: grazie all'impostazione della temperatura fissata in modo ottimale per tutti i materiali, non sono più necessari sia la fastidiosa regolazione manuale della temperatura sia il fastidioso pre-smistamento della biancheria. Inoltre, questo ferro compatto colpisce per il suo funzionamento particolarmente semplice e il design elegante e nero.
Caratteristiche e vantaggi
Distribuzione del vapore su tutta la piastra
Impostazione ottimale della temperatura fissa
Dimensioni del prodotto compatto
Suola in ferro con rivestimento in ceramica
Abbondante uscita vapore
Funzione di spegnimento automatico
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|258 x 120 x 124
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Tutti gli indumenti adatti alla stiratura
RICAMBI Ferro da stiro per pulitori a vapore
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