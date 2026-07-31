Filtro Decalcificante per pulitore a vapore
Decalcificazione rapida ed efficace per i pulitori a vapore Kärcher. Tutto quello che devi fare è inserire la cartuccia e il gioco è fatto.
Semplice ed efficace: quando il simbolo della cartuccia anticalcare si illumina in rosso sul display del dispositivo SC 3, è sufficiente rimuovere la cartuccia anticalcare corrente e inserirne una nuova. Quindi premi il pulsante di ripristino e sei pronto per continuare la pulizia a vapore come prima.
Caratteristiche e vantaggi
Protegge la tecnologia dell'apparecchio dalla calcificazione
- Favorisce le prestazioni di lunga durata del pulitore a vapore.
Sostituzione della cartuccia semplice e veloce
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|56 x 56 x 163
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Disincrostante per pulitori a vapore Kärcher