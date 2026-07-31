Filtro Decalcificante per pulitore a vapore

Decalcificazione rapida ed efficace per i pulitori a vapore Kärcher. Tutto quello che devi fare è inserire la cartuccia e il gioco è fatto.

Semplice ed efficace: quando il simbolo della cartuccia anticalcare si illumina in rosso sul display del dispositivo SC 3, è sufficiente rimuovere la cartuccia anticalcare corrente e inserirne una nuova. Quindi premi il pulsante di ripristino e sei pronto per continuare la pulizia a vapore come prima.

Caratteristiche e vantaggi
Protegge la tecnologia dell'apparecchio dalla calcificazione
  • Favorisce le prestazioni di lunga durata del pulitore a vapore.
Sostituzione della cartuccia semplice e veloce
Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 56 x 56 x 163
Aree di applicazione
  • Disincrostante per pulitori a vapore Kärcher