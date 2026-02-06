Grazie alla visualizzazione dell'impostazione della pressione e della modalità detergente, che è facile da leggere in qualsiasi condizione atmosferica, la pistola ad alta pressione Kärcher G 120 Q Full Control offre un controllo significativamente maggiore durante la pulizia. Le impostazioni di pressione SOFT, MEDIUM e HARD e la modalità detergente possono essere facilmente regolate ruotando la lancia di erogazione multipla. La pistola a spruzzo, che è dotata di un adattatore Quick Connect, è adatta per le idropulitrici a controllo completo Kärcher Classe K 3.