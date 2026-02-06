G 120 Q Full Control
La pistola ad alta pressione G 120 Q Full Control per i dispositivi Kärcher K 3 Full Control mostra i diversi livelli di pressione e la modalità detergente. Con Quick Connect.
Grazie alla visualizzazione dell'impostazione della pressione e della modalità detergente, che è facile da leggere in qualsiasi condizione atmosferica, la pistola ad alta pressione Kärcher G 120 Q Full Control offre un controllo significativamente maggiore durante la pulizia. Le impostazioni di pressione SOFT, MEDIUM e HARD e la modalità detergente possono essere facilmente regolate ruotando la lancia di erogazione multipla. La pistola a spruzzo, che è dotata di un adattatore Quick Connect, è adatta per le idropulitrici a controllo completo Kärcher Classe K 3.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per le idropulitrici Kärcher Power Control e Full Control di classe K 3
- Ricambio pistola
Display manuale di facile lettura per le impostazioni di pressione e la modalità detergente
- L'utente può impostare portata e pressione a seconda dell'oggetto che vuole pulire e vedere l'impostazione selezionata sul display LED.
Adattattore Quick Connect
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|432 x 42 x 216