La pistola ad alta pressione che ti consente di pulire con un maggiore controllo. Dotato di un display a LED per la visualizzazione dell'impostazione della pressione e della modalità detergente, nonché un adattatore Quick Connect. Ruotando la lancia di erogazione del vario power, i livelli di pressione possono essere impostati su HARD, MEDIUM o SOFT o sulla modalità detergente. Il display a LED è di facile lettura in tutte le condizioni atmosferiche. La pistola a spruzzo è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher Full Control da Classe K 4 a K 5.