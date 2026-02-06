G 145 Q Pistola Full Control
Pistola ad alta pressione con display a LED per la visualizzazione delle varie impostazioni di pressione e modalità detergente. Con Quick Connect. Per le classi di idropulitrice Kärcher Full Control da K 4 a K 5.
La pistola ad alta pressione che ti consente di pulire con un maggiore controllo. Dotato di un display a LED per la visualizzazione dell'impostazione della pressione e della modalità detergente, nonché un adattatore Quick Connect. Ruotando la lancia di erogazione del vario power, i livelli di pressione possono essere impostati su HARD, MEDIUM o SOFT o sulla modalità detergente. Il display a LED è di facile lettura in tutte le condizioni atmosferiche. La pistola a spruzzo è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher Full Control da Classe K 4 a K 5.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per idropulitrici Kärcher Power Control e Full Control delle classi da K 4 a K 5
- Ricambio pistola
Display al Led dove si visualizzano le impostazioni di lavoro e l'aspirazione del detergente.
- L'utente può impostare portata e pressione a seconda dell'oggetto che vuole pulire e vedere l'impostazione selezionata sul display LED.
Adattattore Quick Connect
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Raccordo a baionetta
- Raccorda tutti gli accessori Kaercher
Applicazione detergente in bassa pressione
- Applicazione detergente
Chiusura di sicurezza per i bambini
- Blocco del grilletto
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|0,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|552 x 43 x 223