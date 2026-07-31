Il tamburo automatico offre la massima praticità durante l'avvolgimento e lo svolgimento del tubo flessibile ad alta pressione. È adatto per il medio HDS e la super classe ed è molto facile da montare grazie al pratico kit di fissaggio completo. Mantiene tutte le funzioni del dispositivo. Il tamburo del tubo flessibile può essere comodamente rimosso per il trasporto. Il kit di attacco contiene un tamburo automatico, un tubo flessibile ad alta pressione e tutte le parti di collegamento necessarie.