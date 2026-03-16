Il getto multi-potenza offre 5 tipi di getto in una sola lancia: getto di detergente, getto a ventaglio HP, ugello rotante, getto a matita e ampio getto a ventola a pressione ridotta. Il getto adatto viene selezionato facilmente ruotando. Ciò significa che non è più necessario un lungo cambio della lancia di spruzzo. Il getto multiplo è adatto a tutte le idropulitrici domestiche serie K3 - K5. Il dispositivo versatile per casa, giardino e auto.