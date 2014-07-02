Paraspruzzi per ugello rotante
Protezione antispruzzo per antisporco Protegge dagli schizzi durante la pulizia di scale, angoli e bordi all'aperto. Adatto a tutti i bombardieri Kärcher (tranne 4.763-184).
Caratteristiche e vantaggi
Paraspruzzi
- Ideale per la pulizia senza schizzi di angoli e bordi.
Design compatto
- Protegge dagli spruzzi quando si puliscono angoli e bordi
Potenza strabiliante
- Lava le superfici resistenti
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|192 x 193 x 176
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Sulle scale
- Aree intorno alla casa e al giardino