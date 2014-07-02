Paraspruzzi per ugello rotante

Protezione antispruzzo per antisporco Protegge dagli schizzi durante la pulizia di angoli e bordi. Adatto a tutti i bombardieri Kärcher (tranne 4.763-184).

Caratteristiche e vantaggi
Paraspruzzi
  • Ideale per la pulizia senza schizzi di angoli e bordi.
Design compatto
  • Protegge dagli spruzzi quando si puliscono angoli e bordi
Potenza strabiliante
  • Lava le superfici resistenti
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 193 x 176
Aree di applicazione
  • Sulle scale
  • Aree intorno alla casa e al giardino