Pet Box

Con gli accessori contenuti nella Pet Box puoi rimuovere delicatamente lo sporco dalla pelliccia e dalle zampe dei tuoi animali domestici. Ideale per gli amici a quattro zampe.

La Pet Box include un ugello a getto conico ideale per la pulizia dei tuoi amici a quattro zampe, una spazzola che rimuove facilmente e delicatamente lo sporco dal pelo dei tuoi animali e un panno in microfibra di alta qualità per asciugarli dopo la pulizia. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.

Caratteristiche e vantaggi
Scatola degli accessori
Getto a cono
Spazzola per animali
Panno in microfibra
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 80% poliestere, 20% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Vano accessori
  • Spazzola per animali
  • Asciugamano per animale domestico
  • Getto a ventaglio
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  • Animali domestici