Pet Box
Con gli accessori contenuti nella Pet Box puoi rimuovere delicatamente lo sporco dalla pelliccia e dalle zampe dei tuoi animali domestici. Ideale per gli amici a quattro zampe.
La Pet Box include un ugello a getto conico ideale per la pulizia dei tuoi amici a quattro zampe, una spazzola che rimuove facilmente e delicatamente lo sporco dal pelo dei tuoi animali e un panno in microfibra di alta qualità per asciugarli dopo la pulizia. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
Scatola degli accessori
Getto a cono
Spazzola per animali
Panno in microfibra
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Vano accessori
- Spazzola per animali
- Asciugamano per animale domestico
- Getto a ventaglio
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- Animali domestici