La Pet Box include un ugello a getto conico ideale per la pulizia dei tuoi amici a quattro zampe, una spazzola che rimuove facilmente e delicatamente lo sporco dal pelo dei tuoi animali e un panno in microfibra di alta qualità per asciugarli dopo la pulizia. La scatola in dotazione viene utilizzata per riporre gli accessori e può essere fissata sul fondo dell'idropulitrice.