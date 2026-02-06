Gli stadi di pressione SOFT, MEDIUM o HARD e la modalità detergente che vengono impostati girando la lancia Vario Power vengono trasferiti direttamente sul display della pistola ad alta pressione. In questo modo l'utente sa sempre in quale modalità sta lavorando. Il display è facile da leggere in tutte le condizioni atmosferiche e garantisce un maggiore controllo e sicurezza durante la pulizia. L'adattatore Quick Connect della pistola la rende adatta a tutte le idropulitrici Kärcher Power Control e Full Control delle classi da K 4 a K 5.