Pistola G 160 Q
Pistole ad alta pressione per idropulitrici Kärcher Power Control e Full Control nelle classi da K 4 a K 5. Indica sul display i diversi stadi di pressione e la modalità detergente.
Gli stadi di pressione SOFT, MEDIUM o HARD e la modalità detergente che vengono impostati girando la lancia Vario Power vengono trasferiti direttamente sul display della pistola ad alta pressione. In questo modo l'utente sa sempre in quale modalità sta lavorando. Il display è facile da leggere in tutte le condizioni atmosferiche e garantisce un maggiore controllo e sicurezza durante la pulizia. L'adattatore Quick Connect della pistola la rende adatta a tutte le idropulitrici Kärcher Power Control e Full Control delle classi da K 4 a K 5.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per idropulitrici Kärcher Power Control e Full Control delle classi da K 4 a K 5
- Ricambio pistola
Display manuale di facile lettura per le impostazioni di pressione e la modalità detergente
- L'utente può impostare portata e pressione a seconda dell'oggetto che vuole pulire e vedere l'impostazione selezionata sul display LED.
Adattattore Quick Connect
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Raccordo a baionetta
- Raccorda tutti gli accessori Kaercher
Applicazione detergente in bassa pressione
- Applicazione detergente
Chiusura di sicurezza per i bambini
- Blocco del grilletto
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|552 x 43 x 222