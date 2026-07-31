Il robusto prefiltro può essere montato facoltativamente sulla pompa sommersa. L'uso del prefiltro è particolarmente consigliato quando si utilizza la pompa in acqua fortemente contaminata, ad es. nella costruzione di scavi o aree allagate. Il filtro può essere utilizzato per impedire l'ingresso di grandi particelle di sporco nella pompa. Ciò protegge la girante della pompa e impedisce che la pompa si blocchi con rami o particelle di sporco - e quindi migliora la sua affidabilità operativa. Il prefiltro della pompa è adatto per le pompe sommerse Flat / Dirt da SP 1 a SP 5 e ha una larghezza della maglia di ca. 5 millimetri.