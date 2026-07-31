Prefiltro per pompe sommerse, piccolo
Protegge la pompa sommersa e quindi migliora la sua affidabilità operativa: il prefiltro robusto e facile da montare per le pompe sommerse Flat / Dirt da SP 1 a SP 5.
Il robusto prefiltro può essere montato facoltativamente sulla pompa sommersa. L'uso del prefiltro è particolarmente consigliato quando si utilizza la pompa in acqua fortemente contaminata, ad es. nella costruzione di scavi o aree allagate. Il filtro può essere utilizzato per impedire l'ingresso di grandi particelle di sporco nella pompa. Ciò protegge la girante della pompa e impedisce che la pompa si blocchi con rami o particelle di sporco - e quindi migliora la sua affidabilità operativa. Il prefiltro della pompa è adatto per le pompe sommerse Flat / Dirt da SP 1 a SP 5 e ha una larghezza della maglia di ca. 5 millimetri.
Caratteristiche e vantaggi
Prefiltro robusto
- Protegge la girante della pompa da blocchi derivanti da rami o particelle di sporco e aumenta l'affidabilità operativa.
Sistema a click
- Facile e veloce da collegare alla pompa sommersa.
Larghezza della maglia 5 mm
- Il flusso non è ridotto, ma aumenta l'affidabilità operativa.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensione della maglia (mm)
|5
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|177 x 179 x 53
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Fornisce protezione per la pompa sommersa da particelle di sporco grossolano.