Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Tubo flessibile per alta pressione, (ID 6), lunghezza 15 m, per una pressione di esercizio fino a 250 bar. Con ANTI! Twist per avvolgitubo con collegamento AVS L'altra estremità ha una connessione a vite manuale EASY! Lock.
Tubo flessibile ad alta pressione da 15 m con connettore brevettato (rotante) per pistola grilletto AVS e connettore per nipplo per avvolgitubo.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|250
|Lunghezza (m)
|15
|Attacco filettato
|1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,6