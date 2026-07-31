Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Tubo flessibile per alta pressione, (ID 6), lunghezza 15 m, per una pressione di esercizio fino a 250 bar. Con ANTI! Twist per avvolgitubo con collegamento AVS L'altra estremità ha una connessione a vite manuale EASY! Lock.

Tubo flessibile ad alta pressione da 15 m con connettore brevettato (rotante) per pistola grilletto AVS e connettore per nipplo per avvolgitubo.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,6
Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS