Tubo prolunga flessibile

Con il tubo di prolunga per pulitore a vapore SC 1 è possibile pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere, come angoli e nicchie.

Con il tubo di prolunga per pulitore a vapore SC1, è semplice raggiungere facilmente aree come angoli e nicchie. Gli altri accessori compatibili con il pulitore a vapore SC 1 (ugello manuale, ugello puntiforme, spazzoline ecc.) possono essere facilmente collegati alla prolunga in qualsiasi momento.

Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con altri accessori
  • Attacco compatibile con più accessori, quali l'ugello manuale, la spazzola rotonda o l'ugello di alimentazione al tubo di prolunga.
Prolunga flessibile per una pulizia senza sforzo
  • Facile pulizia delle aree difficili da raggiungere.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 375 x 51 x 220
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Pulizia degli scarichi
  • Lavabo / lavandino
  • Superfici tessili
  • Aree difficili da raggiungere.
RICAMBI Tubo prolunga flessibile

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