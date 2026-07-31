Tubo prolunga flessibile
Con il tubo di prolunga per pulitore a vapore SC 1 è possibile pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere, come angoli e nicchie.
Con il tubo di prolunga per pulitore a vapore SC1, è semplice raggiungere facilmente aree come angoli e nicchie. Gli altri accessori compatibili con il pulitore a vapore SC 1 (ugello manuale, ugello puntiforme, spazzoline ecc.) possono essere facilmente collegati alla prolunga in qualsiasi momento.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con altri accessori
- Attacco compatibile con più accessori, quali l'ugello manuale, la spazzola rotonda o l'ugello di alimentazione al tubo di prolunga.
Prolunga flessibile per una pulizia senza sforzo
- Facile pulizia delle aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|375 x 51 x 220
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Pulizia degli scarichi
- Lavabo / lavandino
- Superfici tessili
- Aree difficili da raggiungere.
RICAMBI Tubo prolunga flessibile
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