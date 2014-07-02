Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile ad alta pressione molto flessibile con rivestimento esterno in gomma e acciaio intrecciato
  • Movimentazione ideale per la pulizia dei tubi - anche gli spazi ristretti sono gestibili.
  • Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
  • Resistente alla pressione fino a 250 bar.
Connessione: 1/8 "
  • Compatibile con ugelli per la pulizia dei tubi.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 250
Attacco filettato M22 x 1,5
Lunghezza (m) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3