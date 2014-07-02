Tubo sturatubi, DN 6
Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)
Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile ad alta pressione molto flessibile con rivestimento esterno in gomma e acciaio intrecciato
- Movimentazione ideale per la pulizia dei tubi - anche gli spazi ristretti sono gestibili.
- Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
- Resistente alla pressione fino a 250 bar.
Connessione: 1/8 "
- Compatibile con ugelli per la pulizia dei tubi.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|250
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Lunghezza (m)
|20
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3