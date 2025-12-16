Adattatore per rubinetti da G1 a G3/4 per irrigazione
Raccordo universale per tubi flessibili estremamente robusto che raccorda tubi G1 con tubi G3/4. Compatibile con tutti i sistemi a click più diffusi.
Raccordo per rubinetto robusto permette di collegare tubi con due filettature di misure differenti, G1 e G3/4. Il raccordo è utilizzabile su tutti i comuni tubi da irrigazione ed è pensato con un design ergonomico per una manovrabilità semplice anche se bagnato. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto
- Resistente e durevole
Riduttore
- Raccorda due filettature differenti
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G3/4 + G1
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|46 x 39 x 39
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.