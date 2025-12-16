Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica

Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica con testina multigetto

Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante. Con sistema doppia membrana antigoccia, elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata, maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato, bloccaggio del grilletto con un solo dito. per un getto costante

Caratteristiche e vantaggi
Con tecnologia a membrana
  • Garantisce un uso a prova di gocciolamento durante il cambio del modello di spruzzatura e dopo il taglio dell'acqua.
Impugnatura girevole
  • Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
  • Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
  • Per irrigazione comoda e continua.
Quattro getti di forme e intensità differenti: getto a pioggia, piatto, nebulizzato e puntiforme
  • Il getto giusto per ogni applicazione
Elementi in gomma morbida
  • Antiscivolo, comoda e sicura.
Elementi in metallo di alta qualità
  • Per una maggiore robustezza e una lunga durata.
Si auto svuota
  • Non teme il gelo
Disco per getto a pioggia estraibile
  • Pulisce la membrana degli ugelli intasati
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 250 x 70 x 130

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 4
  • Impugnatura girevole
  • Chiusura a maniglia
  • Regolazione portata acqua
  • Funzione autosvuotante
  • Elementi in gomma morbida
  • Metallo
  • Tipo di getto: nebulizzato
  • Tipo di getto: piatto orizzontale
  • Tipo di getto: areatore
  • Tipo di getto: a irrigatore
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica
Videos
Accessori
RICAMBI Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.