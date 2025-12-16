Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica con testina multigetto
Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante. Con sistema doppia membrana antigoccia, elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata, maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato, bloccaggio del grilletto con un solo dito. per un getto costante
Caratteristiche e vantaggi
Con tecnologia a membrana
- Garantisce un uso a prova di gocciolamento durante il cambio del modello di spruzzatura e dopo il taglio dell'acqua.
Impugnatura girevole
- Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Per irrigazione comoda e continua.
Quattro getti di forme e intensità differenti: getto a pioggia, piatto, nebulizzato e puntiforme
- Il getto giusto per ogni applicazione
Elementi in gomma morbida
- Antiscivolo, comoda e sicura.
Elementi in metallo di alta qualità
- Per una maggiore robustezza e una lunga durata.
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Disco per getto a pioggia estraibile
- Pulisce la membrana degli ugelli intasati
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|250 x 70 x 130
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 4
- Impugnatura girevole
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Elementi in gomma morbida
- Metallo
- Tipo di getto: nebulizzato
- Tipo di getto: piatto orizzontale
- Tipo di getto: areatore
- Tipo di getto: a irrigatore
