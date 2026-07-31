Sviluppato come mop universale, Premium Mop MF a passanti rosso a tasche 40 cm con anelli in rosso convince per la distribuzione uniforme e ravvicinata degli anelli per un'ottima capacità di raccolta dello sporco. I passanti in poliestere con un alto contenuto di microfibre aiutano anche la pulizia vicino al bordo e raccolgono lo sporco sciolto dagli angoli e dai bordi. Il panno è perfetto per la pulizia industriale e in altre aree con un alto volume di sporco e su pavimenti irregolari. Grazie al sistema di codifica a colori, il panno può essere chiaramente assegnato a una determinata parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente evitata. Il sistema ECO!Mop è anche adatto sia per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa, sia per applicazioni precondizionate. Versare il 250 per cento della flotta di pulizia del peso morto sul panno del mop. Un secondo passaggio per la pulizia a secco dell'area non è generalmente necessario per entrambi i metodi.