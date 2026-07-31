Premium Mop MF a passanti rosso a tasche 40 cm
Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.
Sviluppato come mop universale, Premium Mop MF a passanti rosso a tasche 40 cm con anelli in rosso convince per la distribuzione uniforme e ravvicinata degli anelli per un'ottima capacità di raccolta dello sporco. I passanti in poliestere con un alto contenuto di microfibre aiutano anche la pulizia vicino al bordo e raccolgono lo sporco sciolto dagli angoli e dai bordi. Il panno è perfetto per la pulizia industriale e in altre aree con un alto volume di sporco e su pavimenti irregolari. Grazie al sistema di codifica a colori, il panno può essere chiaramente assegnato a una determinata parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente evitata. Il sistema ECO!Mop è anche adatto sia per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa, sia per applicazioni precondizionate. Versare il 250 per cento della flotta di pulizia del peso morto sul panno del mop. Un secondo passaggio per la pulizia a secco dell'area non è generalmente necessario per entrambi i metodi.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD
|Tipo di pavimento
|Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
|Struttura del pavimento
|Liscio e altamente strutturato
|Livello di sporco
|Da basso a medio
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Attacco del tessuto
|Tasche
|Materiale
|100% PET
|Materiale tessile
|microfibra
|Tipo di produzione
|Tessuto portante in PET con passanti cuciti
|Struttura tessile
|Pile a cappio
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 90
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Temperatura di asciugatura (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 300
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido