CA 40 R, 5l
Detergente per vetri e cristalli a basso impatto ambientale, pronto all’uso. Asciuga velocemente senza lasciare aloni, utilizzabile anche su superfici plastiche.
Atossico, certificato con il marchio Ecolabel UE e premiato con il marchio Ecolabel austriaco, il nostro detergente per vetri SurfacePro CA 40 R eco!perform combina senza sforzo un elevato potere pulente con rispetto dell'ambiente e sicurezza dell'utente. Comodamente pronto all'uso per la pulizia manuale con metodo spray, il detergente a base alcolica è ideale non solo per superfici in vetro come finestre o specchi, ma anche per superfici in plastica. Impronte, grasso e polvere, nonché lo sporco causato dalle emissioni vengono rimossi in modo affidabile. Anche le superfici lucide si asciugano rapidamente e senza lasciare aloni, lasciando dietro di sé solo un gradevole profumo di agrumi. Niente più lucidature che richiedono tempo. SurfacePro CA 40 R eco!perform è disponibile in diverse confezioni. La bottiglia riutilizzabile da 0,5 litri è ricaricabile ed è inoltre adatta per l'uso con la testina spray in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|2
|Valore pH
|7
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con imballo (kg)
|5,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Aree di applicazione
- Pulizia vetro