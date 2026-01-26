Atossico, certificato con il marchio Ecolabel UE e premiato con il marchio Ecolabel austriaco, il nostro detergente per vetri SurfacePro CA 40 R eco!perform combina senza sforzo un elevato potere pulente con rispetto dell'ambiente e sicurezza dell'utente. Comodamente pronto all'uso per la pulizia manuale con metodo spray, il detergente a base alcolica è ideale non solo per superfici in vetro come finestre o specchi, ma anche per superfici in plastica. Impronte, grasso e polvere, nonché lo sporco causato dalle emissioni vengono rimossi in modo affidabile. Anche le superfici lucide si asciugano rapidamente e senza lasciare aloni, lasciando dietro di sé solo un gradevole profumo di agrumi. Niente più lucidature che richiedono tempo. SurfacePro CA 40 R eco!perform è disponibile in diverse confezioni. La bottiglia riutilizzabile da 0,5 litri è ricaricabile ed è inoltre adatta per l'uso con la testina spray in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.