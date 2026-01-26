CA 40 R, 5l

Detergente per vetri e cristalli a basso impatto ambientale, pronto all’uso. Asciuga velocemente senza lasciare aloni, utilizzabile anche su superfici plastiche.

Atossico, certificato con il marchio Ecolabel UE e premiato con il marchio Ecolabel austriaco, il nostro detergente per vetri SurfacePro CA 40 R eco!perform combina senza sforzo un elevato potere pulente con rispetto dell'ambiente e sicurezza dell'utente. Comodamente pronto all'uso per la pulizia manuale con metodo spray, il detergente a base alcolica è ideale non solo per superfici in vetro come finestre o specchi, ma anche per superfici in plastica. Impronte, grasso e polvere, nonché lo sporco causato dalle emissioni vengono rimossi in modo affidabile. Anche le superfici lucide si asciugano rapidamente e senza lasciare aloni, lasciando dietro di sé solo un gradevole profumo di agrumi. Niente più lucidature che richiedono tempo. SurfacePro CA 40 R eco!perform è disponibile in diverse confezioni. La bottiglia riutilizzabile da 0,5 litri è ricaricabile ed è inoltre adatta per l'uso con la testina spray in schiuma 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 2
Valore pH 7
Peso (kg) 4,9
Peso con imballo (kg) 5,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 145 x 248
Aree di applicazione
  • Pulizia vetro
