モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

高圧の水を回転させながら噴射し、広い範囲の頑固な汚れをより手早く落とします。※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。

高圧の水を回転させながら噴射し、広い範囲の頑固な汚れをより手早く落とします。また、隙間などの狭いスペースにも強力な洗浄力を発揮します。
※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。

製品特長
サイクロンジェットノズル
  • 頑固な汚れや、隙間などの狭いスペースにも強力な洗浄力を発揮します。
クイックコネクトアダプター
  • アクセサリーの交換が簡単で早い。
コンパクト設計
  • 簡単に収納でき持ち運べる。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 106 x 42 x 44
用途・清掃場所
  • ベランダ
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 装飾品（植木鉢など）
  • ガーデニング用品
  • 庭のおもちゃ
  • ペットのバスケットとベッド
  • ごみ箱の洗浄に
  • バイクやスクーター
  • ホイール
アクセサリー