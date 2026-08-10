高圧の水を回転させながら噴射し、広い範囲の頑固な汚れをより手早く落とします。また、隙間などの狭いスペースにも強力な洗浄力を発揮します。

※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。

※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。