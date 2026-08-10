モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル
高圧の水を回転させながら噴射し、広い範囲の頑固な汚れをより手早く落とします。※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
高圧の水を回転させながら噴射し、広い範囲の頑固な汚れをより手早く落とします。また、隙間などの狭いスペースにも強力な洗浄力を発揮します。
※ご使用には別売りの専用ランス（2.644-173.0）が必要です。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
製品特長
サイクロンジェットノズル
- 頑固な汚れや、隙間などの狭いスペースにも強力な洗浄力を発揮します。
クイックコネクトアダプター
- アクセサリーの交換が簡単で早い。
コンパクト設計
- 簡単に収納でき持ち運べる。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|106 x 42 x 44
用途・清掃場所
- ベランダ
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 装飾品（植木鉢など）
- ガーデニング用品
- 庭のおもちゃ
- ペットのバスケットとベッド
- ごみ箱の洗浄に
- バイクやスクーター
- ホイール