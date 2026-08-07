ケミカルインジェクター
洗浄剤を最大5％に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適した部品をご使用ください。
洗浄剤を最大5％に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適した部品をご使用ください。
製品仕様
製品スペック
|接続ねじ
|M22 x 1,5
|梱包重量 (kg)
|0.7
適合機種
販売終了製品
アクセサリー
ケミカルインジェクター スペアパーツ検索
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