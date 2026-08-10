モバイル高圧洗浄機用 5-in-1 マルチジェット MJ 24
モバイル高圧洗浄機専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
モバイル高圧洗浄機専用 5-in-1マルチジェット は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、簡単に水流を変更できます。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
製品特長
5-in-1 ノズル
- 1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果
- 用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン
- 洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴
- すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット
- 床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット
- 土などを洗い流したい時に。
ミスト
- 霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水
- 植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター
- 取り外しが簡単。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|423 x 58 x 60
用途・清掃場所
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- 自転車
- ガーデニング用品
- おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
- 植木鉢の洗浄に
- 落ち葉の掃除
- 植物への水やり