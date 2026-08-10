モバイル高圧洗浄機用 5-in-1 マルチジェット MJ 24

モバイル高圧洗浄機専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。

モバイル高圧洗浄機専用 5-in-1マルチジェット は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、簡単に水流を変更できます。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。

製品特長
5-in-1 ノズル
  • 1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果
  • 用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン
  • 洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴
  • すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット
  • 床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット
  • 土などを洗い流したい時に。
ミスト
  • 霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水
  • 植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター
  • 取り外しが簡単。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.2
梱包重量 (kg) 0.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 423 x 58 x 60
用途・清掃場所
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • 自転車
  • ガーデニング用品
  • おもちゃ／乗用おもちゃ／キックスケーター
  • 植木鉢の洗浄に
  • 落ち葉の掃除
  • 植物への水やり