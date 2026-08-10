モバイル高圧洗浄機専用 5-in-1マルチジェット は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、簡単に水流を変更できます。

※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。