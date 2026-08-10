モバイル高圧洗浄機専用 フレキシブル可変ノズル360° は、ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。

※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。