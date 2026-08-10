モバイル高圧洗浄機用 フレキシブル可変ノズル 360° VJ 24
ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
モバイル高圧洗浄機専用 フレキシブル可変ノズル360° は、ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
製品特長
フレキシブルジョイント
- ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ
- 作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット
- 効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター
- 取り外しが簡単。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.3
|梱包重量 (kg)
|0.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|512 x 59 x 43
用途・清掃場所
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）
- 植木鉢の洗浄に
- ごみ箱の洗浄に
- 自転車
- ガーデニング用品