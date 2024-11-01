倉庫のスイープ清掃：塵の安全な除去

倉庫の清掃では、特に塵が多く発生するため、スイープで舞う粉塵を吸引する機能付きのスイーパーの使用が適しています。バキュームスイーパーの清掃プロセスでは、ローラーブラシで塵を巻き上げて吸入タービン（ファン）を使って吸い取り、フィルターシステムでゴミを分離させることでゴミの容量を圧縮させることができます。細かい塵を分離するフィルターの耐用年数は、定期的にフィルターを清掃することで延ばすことができます。機器の型によっては、ボタンを押すか、自動動作によってフィルター清掃を行う機能も備わっています。

塵や紙片のほかにも、倉庫の床には金属の薄片や梱包用テープ、パレットから落ちた木片などのゴミがよく落ちています。大きなゴミは、掃除機に詰まったり、ローラーブラシに巻き込まれたりする場合があるため、事前にほうきや清掃用トングを使って除去することが推奨されます。