業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF（10 L）
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
※アルカリ性に弱い床面、木製の床面には使用不可。※汚れに応じて濃度を調節してください。
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
※アルカリ性に弱い床面、木製の床面には使用不可。※汚れに応じて濃度を調節してください。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|10
|パッケージ (個)
|1
|pH
|10
|重量 (kg)
|10
|梱包重量 (kg)
|10.4
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|230 x 188 x 307
特性
- 工場の床清掃に
- 低泡性
- 油、ミネラル汚れに効果的
- 圧倒的清掃パフォーマンス
- 毒性なし
- 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
- 床洗浄機、及びマニュアル清掃用
- 高い生産性
- 心地よい、フレッシュな香り
動画
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- 床の掃除に