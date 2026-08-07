業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF（10 L）

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。

※アルカリ性に弱い床面、木製の床面には使用不可。※汚れに応じて濃度を調節してください。