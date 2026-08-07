業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF（10 L）

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
※アルカリ性に弱い床面、木製の床面には使用不可。※汚れに応じて濃度を調節してください。

 

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
※アルカリ性に弱い床面、木製の床面には使用不可。※汚れに応じて濃度を調節してください。

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 10
パッケージ (個) 1
pH 10
重量 (kg) 10
梱包重量 (kg) 10.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 230 x 188 x 307
特性
  • 工場の床清掃に
  • 低泡性
  • 油、ミネラル汚れに効果的
  • 圧倒的清掃パフォーマンス
  • 毒性なし
  • 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
  • 床洗浄機、及びマニュアル清掃用
  • 高い生産性
  • 心地よい、フレッシュな香り
RM 69 ASF（10 L）, 10l
RM 69 ASF（10 L）, 10l
RM 69 ASF（10 L）, 10l
動画
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
  • 床の掃除に
アクセサリー