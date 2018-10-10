業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント ケルヒャーの床洗浄機を導入。高い洗浄力で白線汚れも簡単に除去できるようになり、清掃効率が劇的にあがった

塗床や白線を塗り直す必要がなくなり、倉庫業務の効率アップにつながった

床洗浄機と合わせ、バキュームスイーパー、高圧洗浄機を適切な箇所に導入し、衛生管理レベルを引き上げることができた

高い洗浄力で頑固な床汚れを手間なく除去

K氏は、これらの課題の解決策を調査する中で、清掃機器で有名なケルヒャーに問い合わせてみました。そこで営業担当が紹介してくれたのは、自走式床洗浄機でした。

早速、現場で実施したデモ清掃でK氏がまず驚いたのは、圧倒的な洗浄力でした。これまで四苦八苦していた塗床の頑固な油汚れも、白線にこびりついたタイヤカスも、ローラーブラシの面圧で油汚れを浮かせ、難なく除去することができたのです。モップでの作業と比較して手間も時間も大幅に削減できることは明白でした。

「操作が簡単かつ。バッテリーも長時間使用に対応できる仕様で、広範囲の清掃でも安心だと感じました」（倉庫従業員）

塗り直しが不要となり、本来の作業を遅滞なく進められるように

これらを使用し定期的に清掃を行うようにすれば、塗床や白線を塗り直す必要もなくなるとK氏は確信しました。

「決められたスケジュールがある以上、出入庫・仕分け作業などの停止はかなり厳しいため、本来の作業を滞りなく進められることに、従業員全員が期待しています」（K氏）

S社の倉庫では、ケルヒャーの床洗浄機の導入を決定しました。合わせて、砂塵が溜まりがちだった出荷場にバキュームスイーパーを、また物流トラックの清掃用には高圧洗浄機をそれぞれ導入し、サービス全体の衛生レベル引き上げを推進しました。

「当社の大切な顧客には、医薬品、化粧品メーカーなどがございます。衛生管理に特別気を使うべき商品をお預かりしている以上、倉庫内の美観を徹底的にキープすることも、競争力を高める策のひとつだと考えています」（K氏）

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