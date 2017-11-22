業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 清掃能力の向上により作業者の負担が軽減され、清掃業務にかかわる時間が短縮した

時間短縮によって人材の定着率が向上した

定着率向上に伴い、採用にかかる労力・コストが低減した

業務に合った清掃機器だけでなく、人材育成まで考慮した提案がもらえた

M氏は清掃方法を見直すことで現状を改善できるのではないかと考え、複数のメーカーに問い合わせました。そして、ケルヒャーの提案に魅力を感じ、詳しい話を聞いてみることにしました。

「多くのメーカーから製品を中心とした提案を受ける中、ケルヒャーが最も丁寧にヒアリングしてくれ、人材教育まで考慮した提案をしてくれました。顧客が指定した清掃機器を販売するのではなく、清掃の生産性向上をサポートしてくれる企業として信頼できると感じました」（M氏）

ヒアリングを経て、ケルヒャーがR社の業務に合っていると提案したのは、ドライクリーナーと床洗浄機でした。どちらもR社で使用していた機器より軽量かつコンパクトである上、リチウムイオンバッテリーで長時間の稼働が可能なため、コードがなく転倒を防止できます。基本性能も優れており、安全性・作業性が向上できると確信できたことから、導入を決定しました。

教育プログラムが利用でき、経験者のリソースを使わずに新人教育が可能に

ケルヒャーの清掃機器は「操作がシンプルなのに、清掃効果が高い」と、ベテラン・新人問わず、すべての清掃スタッフに好評でした。洗浄ブラシが豊富で、汚れに合ったブラシが選べることや、メンテナンスが容易なことも清掃能力の向上に役立ちました。作業環境が改善されたことで、作業員の離職率は改善の兆しを見せました。

「新入社員の定着率も徐々に向上しています。新規採用スタッフの教育には『ケルヒャーアカデミー』の教育プログラムを利用でき、経験者のリソースを新人教育に費やす必要がないので助かっています。これまで多額の費用をかけてもうまくいかなかった採用強化が、ケルヒャー製品を導入するだけで実現したのですから、もっと早く導入すればよかったと思わずにいられません」（M氏）