業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 床を洗浄しながら汚水を回収できる床洗浄機を導入し、リフトへの水の浸入を回避

丁寧なヒアリングを実施した上で、清掃のプロが最適な清掃機器を選定してくれた

短時間でよりきれいに清掃できるようなった上、クリーンな作業環境が作業員のモチベーション向上に貢献

清掃時に出た汚水を回収しながら床を洗浄できる床洗浄機

M氏は知人からケルヒャーセンターの話を聞き、相談に行きました。ケルヒャーの担当者による時間をかけた丁寧なヒアリングが行われ、解決策としてK社の清掃に最適な床洗浄機の提案を受けました。

「ほかの業者にも相談していたのですが、検討中の製品はどれかと聞かれ、答えに窮することもありました。ケルヒャーの担当者は、製品の機能を推すのではなく、まず現在自社が抱えている困りごとを丁寧に聞き出して、課題を明らかにしてくれました。その上で最適な製品を選び、提案してくれたので信頼感が持てました」（M氏）

提案を受けた床洗浄機は、清掃時に出た汚水を回収しながら床を洗浄できるというものでした。清掃後、拭き取り作業などの負担を増やさなくても、床やリフトを水浸しのまま放置せずに済みます。

清掃効率を向上できた上、リフトの耐用年数を5年以上延ばせた！

ケルヒャーの床洗浄機を導入し使い始めたところ、すぐにリフトの補修頻度の激減というかたちで効果が表れました。

「使い続けるうちに、ふと『今年はまだ修理の依頼を出していないな』と気づいたのです。例年なら、複数あるリフトのうちのどれかに不具合が出て修理を依頼するということが頻繁にあるのですが。床洗浄機を導入してよかったと実感しました」（M氏）

老朽化の要因である水の問題を解消したK社では、その後も使い続けた結果、リフトの耐用年数を平均で5年以上延ばすことができました。本来の耐用年数を超えても、問題なく稼働するリフトも出てきています。

また、床洗浄機は、床清掃の負担が大幅に軽減された上、よりきれいに清掃できると清掃担当者たちにも歓迎されました。よりきれいな環境で作業を行えることは、作業員たちのモチベーションアップにもつながっています。

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