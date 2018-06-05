業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 60分の急速充電で60分の駆動が可能なため、現場によっては予備バッテリーが不要に

バッテリー保有数を減らすことができ、管理の手間を低減

重さやサイズ感が女性やシニア層でも扱いやすいように工夫されており、清掃の生産性向上に貢献

女性やシニア層も扱いやすいサイズ感。60分で急速充電でき、稼働時間60分を実現

情報収集をしていたT氏は、リニューアルされたケルヒャーのコードレスドライクリーナー「T 9/1バッテリー」の情報を見つけます。採用されているバッテリーは性能が高く、60分で急速充電でき、60分の駆動が可能でした。これなら、現場によっては予備のバッテリーなしでも清掃でき、保有バッテリー数を減らすことも可能だと考え、問い合わせてみることに。

「ケルヒャーの担当者からは、リニューアルによりバッテリー性能が向上しているだけでなく、女性やシニア層向けに最適化されたモデルであるという説明を受けました。当社はまさに女性スタッフや長く働いてくれている年配のスタッフが多いので、最適なモデルであると感じました」（T氏）

バッテリー管理の手間を低減。コンテナ容量9Lでゴミ捨て頻度も減らせた

社内で検討し、まずは数台のT 9/1バッテリーを導入することが決まりました。まずは検証のため、まだ経験の浅い若手から年配のベテランスタッフ、男性・女性問わず、現場で使用させてみることに。すると、どの層からも、これまで使用していた機器より扱いやすいと好評が得られたのです。コンテナ容量が9Lと大きいためゴミ捨て頻度も減らすことができたことでも、作業性向上につながり清掃スタッフたちに歓迎されました。

「フロアノズルが軽量であるほか、パイプやホースの長さもちょうど良く、狭い場所の清掃も楽に行えて扱いやすいと現場で絶賛されています。多くの清掃スタッフが清掃の生産性向上を実感できたことから本格導入が決まりました。当初は段階的にと考えていたのですが、バッテリーの管理が容易になるメリットは大きく、早々にすべて入れ替えることになりそうです」（T氏）

コードレスドライクリーナーのリプレイスにより清掃の生産性向上を実現できることを体感したA社では、ほかの清掃ツールについても検討を続けています。

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