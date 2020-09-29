HACCP義務化 国際基準に準拠した効果的な洗浄方法は？
食の安全確保に関する衛生管理手法の国際基準「HACCP」。日本でも2021年6月より食品等事業者に対し、HACCPのガイドラインに沿った衛生管理の制度化が義務づけられます。
ウイルスやバクテリアの繁殖を防ぐためには、ガイドラインに沿って油汚れや食品の残りかすを一定の基準で取り除く必要がありますが、ケルヒャーの清掃機器を使えば、業務用キッチンの徹底的かつ効率的な洗浄ができます。
HACCP（ハサップ） *に準拠した衛生管理方法とは？
衛生的に安全に調理するために、キッチンと関連する設備（保管室、冷蔵施設）、および利用する機器は、適宜注意深く洗浄・消毒し、清潔に保つ必要があります。設置場所や機器によって清掃するタイミングが異なるため、清掃が必要な各エリアの目立つ位置に、下記の事項を明記した清掃スケジュールを表示します。
- 何を掃除するか（機器、調理台、床）
- いつ掃除するか（使用後、毎日、毎週）
- 何で洗浄するか（洗浄剤と投与量）
- 誰が掃除するか（担当責任者）
完了した作業内容は正確に記録し、署名入りの文書で管理する必要があります。洗浄と消毒の手順は別々であることに注意しなくてはいけません。洗浄は、汚れや汚染、つまり食品の残留物、微生物、洗浄剤/消毒剤の残留物など、望ましくない物質を除去することを目的としています。消毒は、健康に害を及ぼすことも、食品の品質を損なうこともないレベルまで、微生物を排除するための、化学的および物理的な手順です。
* HACCP （ハサップ）= Hazard Analysis Critical Control Pointとは、予防措置を目的とした安全管理手法であり、食品の製造と取り扱いの安全性を確保し、消費者の病気や怪我につながる可能性のあるリスクを回避するように設計されています。
壁・機器・床の効率的な洗浄方法とは？
事故を防止する滑り止め抵抗値の高いタイルとは
事故を防ぐために、業務用区域、工場、および公共エリアで使用されるタイルは、DIN 51130に準拠した評価グループR9〜R13に従って規定された滑り止め規格を満たしている必要があります。値をテストするため、被験者は保護靴を履いて、オイルが塗布された傾斜面に立って歩きます。R値が高いほど、試験する床の傾斜角が大きくなります。低い滑り止め値（R9）で 6°～10°、非常に高い滑り止め値（R13）で 35°までの範囲です。
キッチンの衛生管理に有効な製品
水に圧力をかけて勢い良く吹き付けこびりついた汚れを落とします。冷水・温水・エンジンと様々なラインナップがあります。またアクセサリーを使用することで、より簡単、より効果的な洗浄がおこなえます。