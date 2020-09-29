HACCP義務化 国際基準に準拠した効果的な洗浄方法は？

業務用キッチンの床は、衛生面以外にも労働災害を防ぐなどの非常に高いレベルの安全性が求められます。例えば通常の床の滑り止め抵抗値がR9を示す場合、業務用キッチンはR11からR13の値でなければなりません。そのため、業務用キッチンの床のタイルは、水で滑らないように凹凸などの目地がつけられていることが多いのですが、付着した油分や食品の残留物が、目地の溝に詰まってしまい滑りやすくなってしまうことがあります。

そのような汚れには、高圧洗浄機用アクセサリー「サーフェスクリーナー」を使用すれば効果的に汚れを取り除くことができます。洗浄水が壁に水ハネすることを防ぐカバーが付いているため、汚れが飛び散ることも防ぎます。

ディスクブラシが付いている床洗浄機を使う場合は、床の目地や凹凸に合わせブラシを制御しながら行うため、重労働になってしまうことも多いですが、逆回転でブラシが回転するローラーブラシであれば、一定の動きで汚れを落とすことができるため操作も非常に簡単です。これなら、物にぶつからないように制御しやすく、ドアの枠や組み込みの食器棚の端を傷つけるのを防ぐことができます。

さらに、接触面が小さいため、接触圧力が高く、ブラシのローラー形状により、建具や接合部の細部そして深くまで洗浄することができます。ローラーは回転速度が速いので汚れが付着しません。コンパクトな床洗浄機でありながら、汚れた水を吸収でき、すぐに床が乾くので歩くことができます。