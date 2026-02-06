産業用掃除機 IVC 60/24-2 Tact²
IVC 60/24-2 Tact²は、優れた耐久性と高い作業性を両立したケルヒャー産業用バキュームクリーナーです。目詰まりしにくいフィルターとチリ落とし機能で高い吸引力を保ち、効率良く連続作業を行うことができます。
製品特徴
＜高い吸引力＞
高い吸引力により量の多い粉塵や重いゴミまで幅広いゴミの回収が可能です。また作業にかかる時間を短縮できます。
＜すぐれたメンテナンス性＞
大容量の60Lの回収タンクは取り外しやすく洗いやすい設計です。これによりトータルのメンテナンス時間も短縮できます。
＜頑丈設計＞
頑丈なボディとフレームはハードな現場でも使用可能です。大型のタイヤは広い敷地や凹凸のある場所でも安定してスムーズに移動できます。
製品特長
自動フィルタークリーニングシステムTact²
- 自動チリ落とし機能によりフィルターがきれいに保たれるので、高い吸引力を維持し、フィルターも長寿命に。ランニングコストを抑えられます
2つのブロアーモーター
- 2つのブロアーによる強力なクリーニング性能。 電子制御モーターは、高い始動電流を回避します。
廃棄物コンテナ
- セットダウン機構を備えた廃棄物コンテナは、吸引された廃棄物が重い場合でも、人間工学に基づいた排出を保証します
コンパクトなフラットプリーツフィルター付き
- コンパクトなフラットプリーツフィルターにより、小さくてクリアなデザインで大きなフィルター領域を実現できます
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|吸引風量 (l/s/m³/h)
|146 / 525
|真空度 (mbar/kPa)
|247 / 24.7
|コンテナ容量 (l)
|60
|コンテナ材質
|ステンレス製
|消費電力 (kW)
|2.4
|バキュームタイプ
|電源
|接続口の直径
|ID 70
|アクセサリーの直径
|ID 70 ID 50 ID 40
|騒音値 (dB(A))
|75
|メインフィルターダストクラス
|M
|メインフィルターのフィルターエリア (m²)
|0.96
|梱包重量 (kg)
|60.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|970 x 690 x 995
製品機能
- メインフィルター: エコフィルター
- 付属アクセサリー: なし
- 自動充填レベルシャットオフ
動画
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。