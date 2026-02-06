IVC 60/30 Tact²は、優れた耐久性と高い作業性を両立したケルヒャー産業用バキュームクリーナーです。 目詰まりしにくい強化フィルターとチリ落とし機能で高い吸引力を保ち、効率良く連続作業を行うことができます。



製品特徴

＜高い吸引力＞

高い吸引力により量の多い粉塵や重いゴミまで幅広いゴミの回収が可能です。また作業にかかる時間を短縮できます。



＜すぐれたメンテナンス性＞

大容量の60Lの回収タンクは取り外しやすく洗いやすい設計です。これによりトータルのメンテナンス時間も短縮できます。



＜頑丈設計＞

頑丈なボディとフレームはハードな現場でも使用可能です。大型のタイヤは広い敷地や凹凸のある場所でも安定してスムーズに移動できます。