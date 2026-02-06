自走式スイーパー KM 75/40 W G
自走式のバキュームスイーパーです。ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90％を使用できます。ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
製品特長
グリップ付きダストコンテナでゴミ捨てが簡単です。
清掃機能付きの優れたフィルター機能1.8m²のフィルター面積により、長時間の稼働が可能です。 水洗い可能なポリエステル素材のため、長持ちです。 人間工学に基づいたハンドルとフィルターの清掃機能付き。
優れたメンテナンス性工具なしでフィルターとローラーブラシの交換が可能。
簡単操作
- 全ての操作エレメントが論理的に配置されており、シンプルで便利な作業を実現します。
- 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|ガソリン
|駆動
|4ストロークエンジン
|エンジンメーカー
|Kohler
|駆動力 (W)
|3300
|最大清掃能力 (m²/h)
|3375
|清掃幅 (mm)
|550
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|750
|コンテナ容量 (l)
|40
|登坂能力 (%)
|15
|走行速度 (km/h)
|4.5
|フィルター面積 (m²)
|1.8
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|84.9
|バッテリー込みの質量 (kg)
|84
|梱包重量 (kg)
|94.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1430 x 750 x 1190
付属品・同梱品
- エコフィルター: ポリエステル製
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 前進
- サイドブラシ（調節可能）
- 可動コンテナ
- 粗ゴミフラップ
- 折り畳み式プッシュハンドル
- 巻き上げ式
- バキューム機能付き
- 自走式
- 屋外用途
- 吸引力調整可能
- サイドブラシ（上下調節可能）
動画
用途・清掃場所
- 駐車場やガソリンスタンドの清掃に
- 校庭などの清掃エリアや自治体環境に
- 小規模なワークショップや農業にも最適
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて
屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。日常の清掃はもちろん、火山灰や降灰清掃でも広く活躍します。
＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞
中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。
手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞
・チリ落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く
手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。
・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。
・イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞
・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭
・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど
・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場