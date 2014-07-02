搭乗式スイーパー KM 100/100 R G （本体のみ）

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。

＜動画について＞

このページに掲載している動画は、ケルヒャー製品の使用イメージを紹介する参考映像です。また、一部日本で取り扱いのない製品がございます。

・ご注文時は記載されております「注文番号 1.280-105.0」ではなく、付属品とのセット番号「3.137-065.0」をお伝えください。

製品特長
バンパー
バンパー
清掃中のスイーパーと、障害物を保護します。
自動チリ落し機能付きの大きいフィルター
自動チリ落し機能付きの大きいフィルター
フィルターは、操作停止時に自動でチリを落とします。目詰まりに悩まされることなく長期間使用可能です。 フィルター清掃は手動でも行えます。 工具なしでフィルターの交換が可能です。
優れたメンテナンス性
優れたメンテナンス性
工具なしでフィルターとローラーブラシの交換が可能。
簡単操作
  • 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
  • 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
製品仕様

製品スペック

推進動力 4ストロークエンジン
駆動力 (kW) 6.7
駆動方式 ガソリン
最大清掃能力 (m²/h) 8000
清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h) 10400
清掃幅 (mm) 700
作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm) 1000
清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm) 1300
コンテナ容量 (l) 100
登坂能力 (%) 18
走行速度 (km/h) 8
フィルター面積 (m²) 6
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 340
バッテリー込みの質量 (kg) 300
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 2006 x 1005 x 1343

付属品・同梱品

  • 筒型フィルター
  • タイヤ、空気圧

製品機能

  • マニュアルフィルターチリ落とし機能
  • 自動チリ落とし機能
  • メインブラシ摩耗インジケーター
  • 吸引力調整可能
  • 粗ゴミフラップ
  • 巻き上げ式
  • 前進
  • 後進
  • バキューム機能付き
  • 屋外用途
  • 作業時間カウンター
  • 掃き掃除機能
バキュームスイーパー KM 100/100 R G （本体のみ）
動画
用途・清掃場所
  • 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に
  • 大型の商業施設や公共施設の清掃サービスに最適です。
  • 製造現場、学校、自動車修理工場・販売店などででもご利用いただけます
  • 工場の生産現場や倉庫の清掃
アクセサリー
機能・特長アイコン一覧

機能・特長アイコンについて

 

製品の機能や特長を、分かりやすいイラストで表示しています。

詳しいアイコンの説明は、こちらのページをご覧ください。

 

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

【家庭用製品】
【業務用製品】
