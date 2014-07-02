搭乗式スイーパー KM 100/100 R G （本体のみ）
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
・ご注文時は記載されております「注文番号 1.280-105.0」ではなく、付属品とのセット番号「3.137-065.0」をお伝えください。
製品特長
バンパー清掃中のスイーパーと、障害物を保護します。
自動チリ落し機能付きの大きいフィルターフィルターは、操作停止時に自動でチリを落とします。目詰まりに悩まされることなく長期間使用可能です。 フィルター清掃は手動でも行えます。 工具なしでフィルターの交換が可能です。
優れたメンテナンス性工具なしでフィルターとローラーブラシの交換が可能。
簡単操作
- 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
- 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
製品仕様
製品スペック
|推進動力
|4ストロークエンジン
|駆動力 (kW)
|6.7
|駆動方式
|ガソリン
|最大清掃能力 (m²/h)
|8000
|清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h)
|10400
|清掃幅 (mm)
|700
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|1000
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1300
|コンテナ容量 (l)
|100
|登坂能力 (%)
|18
|走行速度 (km/h)
|8
|フィルター面積 (m²)
|6
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|340
|バッテリー込みの質量 (kg)
|300
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|2006 x 1005 x 1343
付属品・同梱品
- 筒型フィルター
- タイヤ、空気圧
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 自動チリ落とし機能
- メインブラシ摩耗インジケーター
- 吸引力調整可能
- 粗ゴミフラップ
- 巻き上げ式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 屋外用途
- 作業時間カウンター
- 掃き掃除機能
動画
用途・清掃場所
- 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に
- 大型の商業施設や公共施設の清掃サービスに最適です。
- 製造現場、学校、自動車修理工場・販売店などででもご利用いただけます
- 工場の生産現場や倉庫の清掃
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。