アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります（10m延長コード黒、一つ口　品番3.137-214.0）。

　　

回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引
掃除機よりも高い回収力

ホテルのカーペット清掃に
ラグジュアリースペースの清掃に
5つの特長

  • 1

    快適設計で疲労を軽減

    手元スイッチでラクラク操作

    ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。

  • 2

    簡単お手入れ

    お手入れは工具不要

    ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。

  • 3

    優れたメンテナス性

    電源コードが脱着式

    電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。
    ※延長コードは別売りアクセサリー

  • 4

    耐久性と柔軟性

    破損と故障を防止

    ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。

  • 5

    効率アップ

    豊富なアクセサリー

    マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。

目に見えない細かいチリやホコリを除去

排気フィルター

排気フィルター（HEPA）

オプションの排気フィルター（HEPA）を 使 用 することで、0.3 ミクロンのチリや埃を99.97% 除去できます。ホテル・レストラン等、高い衛生水準が求められる場所に効果的です。

商品詳細ページ

　　

製品特長
ブラシ式アップライト掃除機 CV 30/1 Plus: 手動変更
手動変更
ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
ブラシ式アップライト掃除機 CV 30/1 Plus: 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能
工具不要のローラーブラシ交換
ブラシ式アップライト掃除機 CV 30/1 Plus: 着脱式延長コード
着脱式延長コード
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構
  • ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100 / 100
周波数 (Hz) 50 / 60
清掃幅 (cm) 30
真空度 (mbar/kPa) 207 / 20.7
吸引風量 (l/s) 48
定格性能 (W) 1150
コンテナ容量 (l) 5.5
パイプ径 ( ) ID 35
電源コード (m) 0.1
騒音値 (dB(A)) 67
アンスラサイトグレー
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 7.9
梱包重量 (kg) 10
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 340 x 310 x 1215

付属品・同梱品

  • スモールノズル
  • ハンドノズル
  • サクションパイプ
  • サクションホース
  • フィルターバッグの数: 1 個
  • フィルターバッグの材質: 合成繊維
  • ローラーブラシ: 1 個
  • フィルターフォーム: 1 個

製品機能

  • フィルターサイン
  • ハンドル（高さ調節可能）
ブラシ式アップライト掃除機 CV 30/1 Plus
動画
アクセサリー
CV 30/1 Plus スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について

ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。

＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。

