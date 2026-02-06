乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap
NT 40/1 Ap は、40リットルのタンクを備えたミドルクラスの強力な乾湿両用クリーナーです。 優れた吸引力、作業効率を考えた様々な性能、耐久性のあるコンポーネントを備えています。
クラス最高水準の吸引力をフィルターちり落とし機能が持続
清掃コストの削減はケルヒャー 乾湿両用クリーナーから
4つの特長
-
1
優れた吸引性能
強力な吸引力が清掃効率をアップ
1,300Wの強力モーターに254hPaの真空度と74L/sの吸引風量を搭載。クラス最高水準の吸引力が小石や砂のようなゴミもストレスなく吸引、清掃効率をアップします。
-
2
清掃効率アップ
ちり落とし機能でフィルター目詰まりを解消
ちり落としボタンを押すと真空を利用した独自構造がフィルターの目詰まりを解消、土埃のような粉塵も連続作業が可能です。乾いたゴミと液体の吸引にはフィルター交換が不要で便利です。
-
3
優れた耐久性
堅牢性と軽量化を両立
軽量な強化プラスチック素材の採用で軽くて丈夫な本体を実現。接触しやすい箇所を独自の成型技術で補強。破損・故障のリスクを軽減しました。
-
4
高い汎用性
豊富なアクセサリー
様々な用途に対応するアクセサリーをご用意しております。お客様の清掃シーンに応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。