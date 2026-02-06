乾湿両用バキュームクリーナー NT 20/1 Me Classic
シンプルに機能性を重視した乾湿両用掃除機です（クラシックカテゴリー製品）。強力な吸引性能、吸引際が際立つ液体用スクイージーとダスト用ブラシ、頑強なステンレスボディ、収納に便利なアクセサリーホルダー（4箇所）、安心のバンパー付きです。
※アクセサリーは本製品専用。Tact、Ap、スタンダードシリーズ用との互換性はありません。
液体も強力に吸引
コストパフォーマンスに優れたコンパクトな乾湿両用クリーナー
4つの特長
1
機能性重視
ウェット＆ドライ
高い吸引力で、乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。乾湿両用筒型フィルター標準同梱で毎日の清掃に便利です。
2
移動性・収納性
優れた収納性
アクセサリーホルダーが本体背面に４箇所、上面に２箇所あり、コンパクト収納が可能です。
3
堅牢設計
ステンレス製タフボディ
ステンレス製タフボディで業務用のハードユースに対応します。本体バンパー付きで対象物も保護します。
4
高い汎用性
豊富なアクセサリーで広がる用途
様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております。汚れの場所や状況に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。
※アクセサリーは本製品専用です。他との互換性はありません。
製品特長
コンパクト、頑丈、機動性に富む
- 本体ボディは安定していて使い易く、４つのキャスターで運搬し易い。
- バンパー付きで安心。
強力な吸引性能
- 強力モーターでさまざまな汚れを吸引します。
- きちんと丁寧に吸引、回収します。
サービス、コンフォート
- メンテナンス性にも配慮、モーター取り外しにかかる時間は44秒です。
- 素早いメンテナンスはコスト削減になります。
無駄を排除した効率性
- 別売りフィルターバスケットご使用の際はフィルターバッグは不要で、繰り返し使えます。
- フィルターバッグのコストがかかりません。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|吸引風量 (l/s)
|56
|真空度 (mbar)
|220
|コンテナ容量 (l)
|19
|コンテナ材質
|ステンレス製
|電源コード (m)
|7.5
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|7.4
|梱包重量 (kg)
|10.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|375 x 360 x 520
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2 m
- サクションホースの種類: ベンディングパイプ含む
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 480 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- 乾湿両用フロアノズルの幅: 360 mm
- スモールノズル
- 筒型フィルター: PES
- ステンレス製コンテナ
製品機能
- セイフティークラス: II
用途・清掃場所
- ハードフロアでの汚水回収、粗ゴミ・ホコリ回収、あるいは自動車内清掃などさまざまなシーンでご活用ください。
アクセサリー
NT 20/1 Me Classic スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。