乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。 ボディーは強化プラスチックでできており、軽さと頑丈さの両立を実現しております。 豊富なオプション品があり、パイプの上に溜まったほこり、自動車の中のゴミ等、多くのアプリケーションに対応でき、帯電防止仕様に変更することも可能です。
自動ちり落とし機能吸引力を落とさず連続作業を実現
独自のフィルターテクノロジーが目詰まりを防止して連続作業を可能にします。
4つの特長
-
1
高い吸引力
粉体から液体までパワフル吸引
強力モーターで粉塵から液体まで様々なゴミ・汚れを吸引します。早く確実にゴミを吸い取れるため清掃時間を短縮できます。
-
2
作業効率化
自動ちり落とし機能で効率アップ
自動でフィルターのちりを落として目詰まりを防ぐため、吸引力を落としません。フィルター掃除の手間が省け、連続運転で効率良く清掃できます。
-
3
軽量・高耐久性
軽くて頑丈なボディ設計
ボディは強化プラスチック製で軽くて丈夫です。作業や移動がスムーズに行え、サビやへこみの心配もありません。
-
4
高い汎用性
選べる豊富なアクセサリー
オプションアクセサリーはバラエティ豊か。清掃する場所や汚れに応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。