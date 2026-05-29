Адаптер 8 TR20IG-M18AG

Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой

Адаптер, разработанный для надежного соединения струйных трубок, оснащенных разъемом EASY!Lock, с соплами, моечными щетками или приспособлениями для очистки поверхностей, имеющими разъем M 18 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,112