Пылесос подходит для безопасного всасывания шлама, песка, грязи, водорослей и камней размером до 20 мм. При подключении к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher их можно использовать в качестве грязевого насоса. Мощный всасывающий очиститель шлама справляется с объемом грязи от 8 000 до 18 000 литров в час. С соединением M 22 × 1,5 для шланга высокого давления. Всасывающий шланг длиной 3,6 метра с условным проходом 37, подходит для очистителей высокого давления с размером насадки ≤ 050 (установлена стандартная версия 6.415-935.0). Для очистителей высокого давления с размером насадки 040 используйте насадку 6.415-934.0. Для очистителей высокого давления с размером насадки 060 используйте насадку 6.415-936.0.