Champú para carros, 1l
Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico
Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|100 x 100 x 215