Champú para carros, 1l

Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 100 x 100 x 215
