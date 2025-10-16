Conectar, desconectar o reparar con máxima facilidad - gracias al práctico y ergonómico conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo de Kärcher. Este sistema de conexión flexible facilita considerablemente el riego de cualquier tipo de jardín o superficie, pues unos conectores para grifos y mangueras estancos y perfectamente compatibles son la base de cualquier buen sistema de riego. El conector para manguera universal Plus es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales y con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado