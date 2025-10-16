Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.
La nueva manguera de la casa Kärcher está compuesta por un tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado que convence por su robustez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. Además, garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor al tacto de la mano. Gracias a una capa exterior anti-UV resistente a la intemperie, queda protegido el material de la manguera de riego de alta calidad de 25 metros de largo. Y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera de 3/4" también convence por su resistencia térmica: las temperaturas de -20 a +60 °C no representan ningún problema. Además, la manguera de riego sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. La Performance Plus con una presión de estallido de 30 bares es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
25 metros
- Para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 30 bares
- Resistencia garantizada.
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|3/4″
|Longitud de manguera (m)
|25
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|390 x 390 x 180