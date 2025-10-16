La nueva manguera de la casa Kärcher está compuesta por un tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado que convence por su robustez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. Además, garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor al tacto de la mano. Gracias a una capa exterior anti-UV resistente a la intemperie, queda protegido el material de la manguera de riego de alta calidad de 25 metros de largo. Y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera de 3/4" también convence por su resistencia térmica: las temperaturas de -20 a +60 °C no representan ningún problema. Además, la manguera de riego sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. La Performance Plus con una presión de estallido de 30 bares es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. 15 años de garantía.