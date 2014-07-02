Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De

Handige manoeuvreerbaarheid door de wielen met luchtbanden.

Handige set met luchtbanden geschikt voor de hogedrukreinigers HDS 1000 BE en HDS 1000 DE voor een handige manoeuvreerbaarheid.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,9
Compatibele apparaten
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.