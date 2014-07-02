Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De
Handige manoeuvreerbaarheid door de wielen met luchtbanden.
Handige set met luchtbanden geschikt voor de hogedrukreinigers HDS 1000 BE en HDS 1000 DE voor een handige manoeuvreerbaarheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,9
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De
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